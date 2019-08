"Atrairá investidores", diz Rosane sobre revitalização da antiga rodoviária

A administradora do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste, a antiga rodoviária de Campo Grande e presidente do bairro Amambai, Rosane Nely de Lima conversou com o JD1 Notícias sobre a expectativa da revitalização da parte que pertence ao poder público no local com seis mil metros quadrados.

A revitalização acontecerá onde era o terminal de coletivo e também na parte onde era a rodoviária de fato e no piso superior onde a guarda municipal ocupará o espaço.

Rosane mencionou que após anos de espera e várias gestões, o projeto sairá do papel. “A revitalização é importante para a população, com a ocupação do poder público vai atrair investidores para o bairro Amambaí, por ser uma área central. Estamos muito felizes e não vemos a hora deste projeto acontecer na prática, estamos aguardando ansiosos” finalizou Rosane.

Segundo a administradora, os comerciantes e empresários no local já se responsabilizaram em fazer a parte deles. "Não adianta a prefeitura fazer tudo lindo e deixarmos nossa parte feia", finalizou,

Ela comentou que com a ocupação nas áreas públicas será necessário que os proprietários no local desenvolvam trabalhos para atender os freqüentadores. Sobre os moradores de rua, Rosane é categórica em dizer que tem um projeto para que eles não migrem para outros lugares, oferecendo uma solução para o “problema” com programas sociais.

Projeto

A Prefeitura abrirá uma licitação para contratação de empresa para fazer a análise estrutural do prédio, com acessibilidade vertical e toda adaptação necessária para revitalização.

O projeto da Prefeitura tem o objetivo a ocupação do espaço para atendimento ao público, garantindo que a região seja frequentada diariamente pela população.

Para garantir a segurança, a Guarda Civil Municipal também deve ser instalada no local, onde 6 mil metros quadrados pertencem a Prefeitura de Campo Grande.

Após a conclusão do projeto, a Prefeitura entrega a proposta de engenharia e arquitetura à Caixa Econômica Federal. Se aprovado o projeto, o contrato é assinado, garantido a liberação do recurso para revitalização.

Deixe seu Comentário

Leia Também