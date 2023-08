Atraso em resposta de equipamento foi responsável por apagão do dia 15, diz ONS

O diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, informou que o apagão nacional que atingiu boa parte do Brasil no último dia 15 foi causado pelo atraso no tempo de resposta de um equipamento em uma usina de energia.

Segundo o chefe do órgão, a falha criou uma "série de outros pequenos eventos", em um efeito dominó, que resultou na desconexão do sistema integrado de energia.

"A grande pista que foi discutida com técnicos, engenheiros e professores do setor é que aí está a causa de uma série de outros pequenos eventos que levaram à desconexão", declarou Ciocchi durante uma audiência na Câmara dos Deputados.

A ONS informou que o desligamento que atingiu as regiões Sudeste e Sul foi uma "ação controlada" em resposta a uma falha não planejada na região Nordeste.

O sistema foi desligado para evitar uma possível sobrecarga, resultando do problema se propagando pelo resto da rede de energia do país.

Deixe seu Comentário

Leia Também