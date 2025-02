Através de consultorias gratuitas, Senai amplia eficiência de empresários em MS

Através do Programa Brasil Mais Produtivo do Senai, micro pequenas e médias indústrias de Mato Grosso do Sul tiveram aumento de produtividade por meio de consultorias gratuitas e 10 atendimento. Para 2025 a meta é atender, mais de 180 empresas, no Estado.

O cadastro para os empresários é feito por meio do site https://www.plataformaprodutividade.com.br/. Além das soluções do programa, há serviços oferecidos por parceiros, que abrangem áreas essenciais para o crescimento e modernização das indústrias, como eficiência operacional, redução do consumo de energia, aumento da sustentabilidade das operações, aceleração digital, automatização de processos, implantação de melhorias e identificação de novas oportunidades.

De acordo com o consultor Alonso de Almeida Simões, os resultados contribuem para o fortalecimento dos negócios. “Cada empresa é um novo desafio. É importante destacar que sempre conseguimos alcançar ganhos de produtividade maiores que 20%. O segredo é observar o processo com uma ótica focada em desperdícios e implantar ferramentas e métodos que buscam mitiga-los, sempre buscando o aumento da eficiência operacional”.

O Brasil Mais Produtivo é o maior e mais abrangente programa de apoio à produtividade e à transformação digital dos negócios no país. Neste ano, a meta é realizar 10,8 mil atendimentos no Brasil. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), reúne as principais organizações do setor produtivo e de inovação industrial.

