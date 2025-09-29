Menu
Atriz Berta Loran morre aos 99 anos no Rio de Janeiro

Artista polonesa naturalizada brasileira deixa legado de mais de 70 anos nos palcos, cinema e televisão

29 setembro 2025 - 15h24Carla Andréa
Berta Loran Berta Loran   (Márcio de Souza/TV Globo)

A atriz Berta Loran morreu na noite deste domingo (28), aos 99 anos, em um hospital particular de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nascida em Varsóvia, na Polônia, ela chegou ao Brasil aos 9 anos e construiu uma carreira marcada pelo talento para a comédia, tornando-se um dos nomes mais lembrados dos programas humorísticos da TV Globo.

Com mais de sete décadas de trajetória artística, Berta entrou para a Globo em 1966 e atuou em produções históricas da emissora, como Riso Sinal Aberto (1966), Balança Mas Não Cai (1968), Faça Humor, Não Faça Guerra (1970), Satiricom (1973), Planeta dos Homens (1976), além de Escolinha do Professor Raimundo (1990), Zorra Total (1999) e A Grande Família (2012).

Ela também brilhou em novelas, como Amor com Amor se Paga (1984), Cambalacho (1986), Cama de Gato (2010), a segunda versão de Ti-Ti-Ti (2011), Cordel Encantado (2011) e A Dona do Pedaço (2019).

Além da televisão, deixou sua marca no cinema e no teatro, onde iniciou a carreira ainda na adolescência.

Filha de um alfaiate e ator que se apresentava para a comunidade judaica no Brasil, Berta nasceu Basza Ajs em 23 de março de 1926 e adotou o nome artístico ao chegar ao país.

Sua estreia no palco aconteceu aos 14 anos, quando improvisou com os sapatos da mãe e conquistou o público com sua irreverência.

