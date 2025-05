Atriz mirim Millena Brandão tem morte encefálica confirmada

A atriz mirim e influenciadora digital Millena Brandão, de apenas 11 anos, teve a morte encefálica confirmada às 16h55 desta sexta-feira (2), no Hospital Geral de Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. A jovem estava internada em estado gravíssimo desde terça-feira (29), após sofrer complicações de saúde inicialmente atribuídas a um diagnóstico de dengue.

Millena ficou conhecida por participar como figurante da novela infantil A Infância de Romeu e Julieta, exibida pelo SBT, além de atuar em campanhas publicitárias e manter uma presença ativa nas redes sociais, onde contava com cerca de 140 mil seguidores.

Segundo boletim médico divulgado na noite desta sexta-feira, a confirmação da morte encefálica ocorreu após rigoroso cumprimento dos protocolos médicos. A nota informa que a paciente recebeu cuidados intensivos desde a chegada ao hospital e que a equipe não mediu esforços para preservar sua vida.

Antes de ser transferida para o Hospital Geral de Grajaú, Millena foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Maria Antonieta. De acordo com relato da mãe, Thays Brandão, nas redes sociais, a atriz sofreu múltiplas paradas cardiorrespiratórias durante o período de internação.

Na manhã de sexta, ela chegou a ser reanimada após mais uma parada. Ainda segundo a mãe, os médicos identificaram um tumor cerebral como causa provável do agravamento do quadro clínico.

Millena havia procurado atendimento inicialmente por dores de cabeça intensas, dias depois de ser diagnosticada com dengue.

Em outubro de 2023, a jovem atriz celebrou nas redes sociais o início de sua trajetória artística no SBT. “E o sonho se tornou realidade... Quem acredita sempre alcança”, escreveu na legenda de uma foto tirada na sede da emissora.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também