Audiência pública discute novo complexo residencial no Monte Castelo

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) realiza nesta quinta-feira (15) uma audiência pública para discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de um novo complexo residencial previsto para o Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

O empreendimento, de responsabilidade da MRV Prime Incorporações Centro-Oeste Ltda., prevê a construção de 440 unidades habitacionais. O encontro ocorre às 18 horas, na sede da Planurb, com transmissão ao vivo pela internet, garantindo a participação da população.

O residencial será implantado no lote ZA1B, localizado na Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, entre a Rua Canaã e a Avenida Mascarenhas de Moraes. Por se tratar de um projeto de grande porte, o EIV é uma etapa obrigatória para avaliar impactos no trânsito, no saneamento e na infraestrutura urbana do entorno.

Segundo a diretoria da Planurb, a audiência pública é fundamental para assegurar transparência e participação social no processo de planejamento urbano, permitindo que moradores e interessados contribuam com sugestões e questionamentos.

A iniciativa integra o Processo Administrativo nº 55.642/2025-11.

Serviço

Audiência Pública – EIV Monte Castelo

15 de janeiro de 2026 (quinta-feira)

18 horas

Sede da Planurb – Av. Calógeras, 356 (entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa, Bairro Glória)

Transmissão ao vivo pelo canal de Educação Ambiental da Planurb no YouTube

