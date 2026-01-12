Menu
Audiência pública discute novo complexo residencial no Monte Castelo

Encontro nesta quinta-feira (15) apresenta Estudo de Impacto de Vizinhança de empreendimento com 440 unidades habitacionais

12 janeiro 2026 - 16h10Taynara Menezes
O empreendimento, de responsabilidade da MRV Prime Incorporações Centro-Oeste Ltda., prevê a construção de 440 unidades habitacionaisO empreendimento, de responsabilidade da MRV Prime Incorporações Centro-Oeste Ltda., prevê a construção de 440 unidades habitacionais   (Foto: Reprodução)

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) realiza nesta quinta-feira (15) uma audiência pública para discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de um novo complexo residencial previsto para o Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

O empreendimento, de responsabilidade da MRV Prime Incorporações Centro-Oeste Ltda., prevê a construção de 440 unidades habitacionais. O encontro ocorre às 18 horas, na sede da Planurb, com transmissão ao vivo pela internet, garantindo a participação da população.

O residencial será implantado no lote ZA1B, localizado na Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, entre a Rua Canaã e a Avenida Mascarenhas de Moraes. Por se tratar de um projeto de grande porte, o EIV é uma etapa obrigatória para avaliar impactos no trânsito, no saneamento e na infraestrutura urbana do entorno.

Segundo a diretoria da Planurb, a audiência pública é fundamental para assegurar transparência e participação social no processo de planejamento urbano, permitindo que moradores e interessados contribuam com sugestões e questionamentos.

A iniciativa integra o Processo Administrativo nº 55.642/2025-11.

Serviço

Audiência Pública – EIV Monte Castelo

  •  15 de janeiro de 2026 (quinta-feira)
  •  18 horas
  •  Sede da Planurb – Av. Calógeras, 356 (entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa, Bairro Glória)
  • Transmissão ao vivo pelo canal de Educação Ambiental da Planurb no YouTube

