Áudio: “Não houve espancamento", diz delegado sobre briga de crianças no Damha

Diversos áudios que circulam grupo de moradores, adivinhem onde (?), do Dahma, é claro, relatam uma confusão. Briga entre duas crianças, sendo uma, de 13 anos, este filho de delegado Fabio Peró, do Garras, no último dia 29 de setembro.

Conforme o primeiro áudio, a briga teria sido tão feia que o menino “perdeu quatro dentes e quase teve traumatismo craniano”. No mesmo áudio, a voz relata que o pai da criança violentada foi tirar satisfação com o delegado e ele teria defendido a ação do filho. “Ele foi educado assim mesmo, se bateu levou”, relatou a mulher, acusando o pai do agressor de “apoiar” a ação do filho.

No segundo áudio é “contado” como a briga aconteceu.“Tudo começou quando o menino perdeu a partida. Ele partiu para cima. Bateu tanto no guri que deixou desmaiado. A mãe ligou para o pai do menino”, relatou a gravação.

Em outro áudio, porém , também em grupo dos moradores, o delegado se posicionou, com outra versão dos fatos. Após se identificar, ele inicia dizendo “que a criança que ficou ferida é muito amigo, e que teria acertado, sem querer, a bola no colega que o agrediu”. “Meu filho ficou irritado com aquela bolada e deu um chute apenas na barriga da criança. Não sei como, ele caiu desmaiado. Não houve espancamento como estão falando. Meu filhou saiu correndo desesperado ate em casa para contar pra mãe”, disse.

O delegado ainda desmentiu o fato de ter falado à mãe da criança ferida ter ligado para o delegado e ter tido resposta de estímulo à violência. O delegado disse ainda que estava em viagem no dia do fato e que, quando chegou, conversou com o pai do amigo de seu filho, se dispondo a pagar todas as despesas necessárias. “Meu filho estava errado, assumiu seu erro. Eu tirei o celular, o videogame e só não tirei a quadra, pois não quero que ele se esconda, pois ele não é maldoso”, disse. A versão do delegado, mostra um contraponto às versões de vozes femininas, que, após serem difundidas em grupos do conturbado condomínio de luxo, ganharam a internet da capital. As fotos da criança que levou a pior, na briga, contribuíram para aumentar a repercussão do fato.

Ouça o áudio do delegado:

Deixe seu Comentário

Leia Também