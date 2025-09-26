Menu
Geral

Aulas da 1ª escola pública de equitação de MS começam na segunda-feira

Iniciativa da PMMS une esporte, disciplina e inclusão social para jovens da rede pública estadual, espaço foi inaugurado nesta quinta-feira

26 setembro 2025 - 17h20Taynara Menezes
Inauguração foi nesta quinta-feira Inauguração foi nesta quinta-feira   (Foto: PMMS)

A partir desta segunda-feira (29), alunos da rede pública estadual iniciam as atividades na primeira Escola Pública de Equitação de Mato Grosso do Sul, localizada no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A iniciativa, inédita no Estado, é coordenada pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e integra o projeto “Cavaleiros do Futuro”, voltado à formação cidadã de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Nesta primeira etapa, 20 alunos com idades entre 7 e 16 anos, vindos de três escolas estaduais, foram selecionados para participar. Além de aulas práticas de equitação, os jovens também terão atividades de ordem unida nas dependências da Cavalaria da PMMS. Para continuar no projeto, os participantes precisarão manter bom rendimento escolar, disciplina e assiduidade, acompanhados por meio de avaliações bimestrais.

A Escola Pública de Equitação foi inaugurada oficialmente na última quinta-feira (25), com a presença da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, do comandante da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes, e do secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

O projeto é uma parceria entre a PMMS e as secretarias estaduais de Educação (SED) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Além da escola, também foi inaugurada a nova Chácara da Cavalaria, um espaço exclusivo para criação, descanso e cuidados com os cavalos utilizados pela PMMS em ações de policiamento.

A área, que passou de 5 para 32 hectares, recebeu cerca de R$ 524 mil em investimentos do Conselho Institucional de Segurança de Campo Grande (COISEC) e da Central de Execução de Penas Alternativas, com apoio de empresas privadas e secretarias estaduais.

Com as duas inaugurações, a Polícia Militar reforça seu compromisso com o bem-estar animal, a valorização da juventude e a integração entre poder público e sociedade, promovendo impacto social direto em Mato Grosso do Sul.

