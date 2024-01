Aulas de ginástica rítmica gratuitas estão com inscrições abertas

Inicia nesta quarta-feira (31), as inscrições para o projeto de Ginástica Rítmica por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) nos Polos 2 do Ginásio do Guanandizão e do Parque Jacques da Luz.

São ofertadas 86 vagas para o Guanandizão e 64 para o Jacques da Luz, conforme a Funesp. As aulas estão programadas para os períodos matutino e vespertino, das 7h às 11h e das 13h às 17h, às segundas e quartas-feiras.

Para efetuar a matrícula, os interessados devem comparecer com comprovante de residência atualizado, cópia do RG/CPF e uma foto 3×4 ao Parque Jacques da Luz, localizado no bairro das Moreninhas das 13h30 às 17h e no Ginásio do Guanandizão das 7h30h às 11h.

O projeto é destinado a meninas de 5 a 12 anos, com a oportunidade de participarem de competições municipais, estaduais e nacionais.

Diretor presidente da Funesp, explica que a abertura das vagas se deve ao aumento da procura pela modalidade. “O projeto é lindo, as crianças adoram e ainda fomenta o esporte na cidade. Por meio do projeto, as crianças descobrem novas possibilidades no segmento esportivo”.

