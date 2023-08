Aumenta número de frigoríficos em crise

Apesar de forte presença do Agro em Mato Grosso do Sul, a indústria frigorífica do Estado pode estar prestes a passar por uma possível crise. Com empreendimentos fechando as portas em diferentes cidades sul-mato-grossenses, a preocupação toma conta.

No total, três estabelecimentos interromperam suas atividades. Em São Gabriel do Oeste, o Frigorífico Boibras, que emprega mais de 400 pessoas de forma direta, encaminhou à justiça sul-mato-grossense um pedido de recuperação judicial.

Em Nioaque, o Frigorifico BXB também passa por dificuldades, chegando até a dar férias coletivas aos funcionários devido aos problemas enfrentados.

Nem mesmo Campo Grande escapou da crise, com o Frigorífico Beta suspendendo temporariamente os abates de gado após atrasos de salários e disputa com o sindicato dos trabalhadores.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também