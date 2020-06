Autocine da UFMS volta dia 28 de junho

O autocine da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), já está programado para voltar no dia 28 de junho, com programação gratuita para os telespectadores, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Os preparativos para a reabertura do cinema drive-in é feito pela Sectur, juntamente com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e UFMS. O local ainda passará por uma fase de limpeza e pintura da tela de exibição.

As primeiras exibição serão de filmes infantis e nacionais, e o local abrigará 65 carros. A intenção da Sectur é realizar 13 edições de exibição todo domingo, finalizando a programação no dia 20 de setembro.

A entrada vai ser em troca de 1kg de alimento não perecível, porém as especifidades de quais alimentos necessitam de prioridade para doação ainda serão definidas.

História

O Autocine foi criado em 1972, com capacidade para até 128 carros, e pertencia à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar os funcionários.

O cinema drive-in possuía arquibancada para quem estava à pé, lanchonete, sala de projeção, pátio com postes em formato de chapéus onde ficavam os alto-falantes, o telão de cinema, portaria e bilheteria.

Os recursos provenientes dos ingressos eram revertidos para a compra de livros para a Biblioteca Central e as de outras unidades da Universidade. O Autocine, antes muito procurado por casais de namorados, está desativado desde 1989.

