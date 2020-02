Autoridades lamentam execução de policial civil

A solenidade para a retomada do concurso da Polícia Civil 2017 foi marcada por homenagens aos militares Arthur Kemishian de Sete Quedas e o sargento Jucipaulo Fernandes de Três Lagoas mortos nessa quinta-feira (6).

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) iniciou o discurso manifestando sentimentos aos familiares.

O delegado geral Marcelo Vargas destacou a importância de investir em aumento no número de efetivo da polícia no estado. “A expectativa para o concurso e aumento no número de policias a serem convocados, nos trás um lamento, ano passado foram mais de 236 mil ocorrências, passa por nossos prédios de delegacias por ano em torno de 1 milhão de pessoas, 40% da população, então, agradecemos os investimentos do Governo do Estado nas instalações. Nosso trabalho é complexo, a Polícia Militar quando deixa o preso na delegacia ele retorna ao trabalho, já o policial civil ele tem que dar continuidade, não é estanque, é bastante complexo, e nossa função precisa ter um olhar diferenciado e constante reposição de quadros”, comentou Vargas.

O Coronel David (PSL) agradeceu o governador em dotar as instituições do estado com pessoas que é primordial pra continuar prestando serviço eficiente. “Diferentemente de outros setores, nós recebemos de bom grado a tecnologia para ser empregada como auxiliar, mas nada substitui o homem e a mulher, a sociedade se lembra de Deus e da policia que tem que se fazer presente no local pra trazer segurança. A melhor polícia civil do Brasil, por conta da resolução dos crimes onde nenhum estado da federação consegue alcançar”, finalizou.

A solenidade terminou com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira falou sobre o cenário de crimes do estado. “Somos a polícia que mais esclarece homicídios, temos uma média anual de 70%, somos quem mais apreende drogas. E quando temos apoios como o do governador, com investimentos, como o servidor, temos certeza que continuaremos a ser exemplos no país”, finalizou.

