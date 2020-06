Auxílio emergencial de R$ 600 não será pago neste sábado

Priscilla Porangaba, com informações da Caixa Econômica Federal

Neste sábado (20) não há cronograma para pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Atualmente, beneficiários do Bolsa Família recebem o benefício. O pagamento foi iniciado dia 17 de junho.

Na última sexta, 19 de junho, o auxílio foi pago para 1,9 milhão de beneficiários do programa social. Até agora, já receberam a terceira parcela os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 1, 2 e 3. O pagamento é feito da mesma forma que ocorre com o Bolsa Família.

O calendário de pagamento retorna segunda-feira (22). Confira o cronograma completo abaixo.

NIS 1: 17 de junho (quarta)

NIS 2: 18 de junho (quinta)

NIS 3: 19 de junho (sexta)

NIS 4: 22 de junho (segunda)

NIS 5: 23 de junho (terça)

NIS 6: 24 de junho (quarta)

NIS 7: 25 de junho (quinta)

NIS 8: 26 de junho (sexta)

NIS 9: 29 de junho (segunda)

NIS 0: 30 de junho (terça)

O cronograma para beneficiários que fizeram o cadastro pelo aplicativo ou pelo site oficial ou quem é inscrito no Cadastro Único ainda não foi divulgado. A estimativa era de que esse calendário seria divulgado essa semana. Agora, o Ministério da Saúde alega que o restante do calendário da terceira parcela será divulgado semana que vem.

Deixe seu Comentário

Leia Também