Avião cai e deixa sete mortos em Minas Gerais

Caroliny Martins, com Agência Brasil

Neste domingo (28), na zona rural de Itapeva, no sul de Minas Gerais, um avião de pequeno porte caiu e segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os peritos confirmaram ser duas mulheres, quatro homens e um menino.

O Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros recebeu o chamado da ocorrência por volta das 10h38 da manhã. Em nota o governo mineiro relatou que o número de pessoas a bordo será confirmado pela empresa responsável pelo check-in da aeronave, que decolou do Aeroporto Estadual de Campos dos Amarais, em Campinas, São Paulo.

Os corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal, em Pouso Alegre, para exames necropsiais e identificação e a ocorrência encontra-se em andamento, e em breve novas informações serão divulgadas.

As investigações sobre a causa da queda serão feitas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A empresa CredFranco, com sede em Belo Horizonte (MG), publicou uma nota de pesar nas redes sociais, informando que entre as vítimas do acidente estão dois de seus sócios fundadores, André Amaral e Marcílio Franco, e pessoas das suas famílias.

Deixe seu Comentário

Leia Também