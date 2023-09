Avião com dois passageiros cai na área rural de Selviría

Na tarde desta terça-feira (05), um avião de pequeno porte, que carregava dois passageiros caiu na área rural de Selvíria após uma falha mecânica. Conforme as informações, a aeronave seguia para Três Lagoas e os dois ocupantes tiveram apenas ferimentos leves sendo socorridos.

Os ocupantes relataram à polícia que saíram de Belo Horizonte para Três Lagoas, distante aproximadamente 300 quilômetros de Campo Grande, quando perceberam o problema.

O avião foi retirado do local da queda e levado por guincho até a área urbana de Selvíria, onde deve passar por uma perícia que irá constatar as causas do acidente.

Segundo o delegado Felipe Rocha, que investiga o caso, não existe nenhuma suspeita que aeronave esteja envolvida com crime e o veículo teria caído por falha mecânica.



Deixe seu Comentário

Leia Também