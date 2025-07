Avião da Air India sofreu cortes no motor segundos antes de cair

O relatório preliminar divulgado na sexta-feira (11), sobre o acidente do voo 171 da Air India, que caiu com 242 pessoas a bordo no dia 12 de junho, aponta que o piloto pergunta porque o combustível havia sido.



O avião caiu segundos após decolar do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, com destino a Londres. Apenas um passageiro sobreviveu. A tragédia deixou 260 mortos no total, incluindo 29 pessoas que estavam em solo.



Pouco antes da queda, um dos pilotos foi ouvido no gravador de voz da cabine perguntando ao outro por que ele havia cortado o combustível. “O outro piloto respondeu que não havia feito isso”, segundo a investigação. Não está claro quem perguntou o quê.



O relatório afirma que o fornecimento de combustível para os motores foi cortado 29 segundos antes do impacto, com os botões mudando quase ao mesmo tempo da posição “run” (ligado) para “cutoff” (corte) logo após a decolagem.

No entanto essa mudança de posição não é normal, já que os botões são protegidos por uma trava de segurança no painel, sendo normalmente usado após o pouso, quando o avião já está no portão do aeroporto ou no ar em situações raras, como incêndio ou pane no motor.



O documento não explicou como os botões poderiam ter sido movidos para a posição de corte durante o voo. Especialistas em segurança da aviação dos EUA afirmaram que não seria possível um piloto acionar esses botões acidentalmente.



De forma velada, o relatório induz a possibilidade de um dos pilotos ter desligado propositalmente o fornecimento de combustível. O comandante Sabharwal tinha 15.638 horas de voo e também era instrutor da Air India. Já o copiloto Kunder somava 3.403 horas de experiência.



A Air India opera 33 aeronaves do modelo Boeing 787-8 Dreamliner. Após a tragédia, as autoridades indianas determinaram a inspeção de todos esses aviões para evitar novos acidente.



Não há prazo para a divulgação do relatório final sobre a investigação.





