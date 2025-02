JD1TV: Avião de pequeno porte cai no interior de SP e mata duas pessoas

Um avião de pequeno porte caiu em um canavial na manhã deste sábado (15), em Quadra, interior de São Paulo. Duas pessoas morreram no acidente. Segundo informações das equipes de resgate, as vítimas são um casal de São Paulo, mas a identidade não foi divulgada até o momento.

De acordo com a Defesa Civil, a aeronave particular decolou do Clube de Voo Aeroquadra - SIVQ, para realizar um voo pela região e pousar no mesmo local de partida.

Imagens feitas logo após a queda mostram o incêndio no canavial, com muita fumaça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h30 no horário local. Ao menos cinco viaturas da corporação foram deslocadas até o local.

Ainda conforme os socorristas, o piloto tentava fazer um pouso de emergência quando houve o acidente.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que investigadores do SERIPA IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave em Quadra. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Veja:

Com informações do portal g1

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também