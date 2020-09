Avião faz pouso forçado no meio da rua em SP

Geral Bebê nasce com mais de 5,7kg na Santa Casa

Geral Rio Miranda pode sumir em menos de 10 anos se nada for feito

Geral Compre sem sair do carro, feira drive thru é neste fim de semana

Segundo a CCR, concessionária responsável pela via, o pouso ocorreu por volta das 10h11 no quilometro 3, na pista interna da rodovia. Ninguém ficou ferido.

Na manhã deste sábado (12), um avião de pequeno porte fez um pouso forçado no trecho Norte do Rodoanel, na Grande São Paulo.