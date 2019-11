Avô com Alzhaimer viraliza cantando música feita por neto

O cantor e compositor Laypold, 20 anos, postou um vídeo na tarde dessa quarta-feira (27) em sua conta no Instagram cantando uma música que fez para seu avô Daniel Casagrande, diagnosticado com Síndrome de Alzhaimer.

A postagem se popularizou na internet por Daniel decorar a letra produzida por Laypold, especialmente para o seu avô “não esquecer mais” seu amor.

O vídeo caseiro, filmado no escuro do quarto, chegou a marca de 2,81 milhões de visualizações no Twitter e 76.5 mil likes no Instagram.

