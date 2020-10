Avó vende rifa para pagar cirurgia da neta

Com o amor e o cuidado da avó Marlene Lopes Chaparro, 57 anos, a pequena Anabella Vitória de Arruda Chaparro, 15 anos, vem enfrentando com muita força as dificuldades impostas a ela pela vida.

Anabella nasceu com hidrocefalia, mielomeningocele e bexiga neurogênica. Atualmente ela faz hemodiálise quatro vezes na semana e esta precisando fazer uma cirurgia neurológica para mudar a válvula que ajuda na drenagem de liquido no cérebro, que é gerado pela hidrocefalia. O custo da cirurgia passa de R$ 8 mil reais.

Para arrecadar o dinheiro, Marlene tem feito rifa e guardado parte do dinheiro que é destinado a Anabella, com isso, já foi possível juntar a quantia de R$ 2 mil, mas ainda falta grande parte do valor da cirurgia. Com a ajuda de amigos, uma rifa com 3 prêmios esta sendo vendida no valor de R$ 10,00 por nome. Os prêmios são: uma panela elétrica, um jogo de jantar pequeno e um jogo americano de tecido.

Em conversa com o JD1 Notícias, Marlene se disse esperançosa com a venda das rifas e pediu orações pela neta. “Tudo que ganho tem sido revertido para cuidar dela, hoje estou vendendo rifa porque o valor da cirurgia está alto demais. Mas tenho fé em Deus de que outro milagre será feito por Ele na vida da minha neta, peço muitas orações positivas pra ela no momento da cirurgia”, afirmou.

Para ajudar comprando a rifa ou doando qualquer valor, basta entrar em contato com Marlene através do celular ou Whatsapp: (67) 99110-5198 ou através do Facebook.

