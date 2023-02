Ayache e Zeca "fumam cachimbo da paz"

O presidente da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), Ricardo Ayache, esteve com o deputado estadual Zeca do PT (PT), na tarde desta terça-feira (14), onde conversaram sobre o plano de saúde dos servidores públicos, além dos desafios atuais e os projetos futuros do Hospital.

Em publicação nas redes sociais, Ayache compartilhou uma foto do encontro com o fundador do PT-MS. “Trabalhamos sempre para garantir toda transparência nas ações e gestão da Cassems. Dessa forma, construímos o maior plano de saúde, a maior rede hospitalar do Estado e uma das maiores empresas do Brasil!”, escreveu na legenda.

O médico ainda citou sobre os mesmos objetivos de ambos. “Temos uma história marcada pela busca da excelência, boas práticas e pelo compromisso com a vida”, finalizou.

