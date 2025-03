Ayrton Senna aparece em lista da F1 como um dos maiores pilotos de todos os tempos

Em homenagem aos 75 anos da Formula 1, o site oficial da categoria publicou, nesta quarta-feira (5), uma lista com os 20 melhores pilotos da história, que mesmo sem uma ordem definida, coloca Ayrton Senna no topo da lista, atrás apenas de Michael Schumacher.

O único brasileiro mencionado, o tricampeão mundial foi relembrado pela lista como um dos “maiores de todos os tempos”, com a F1 relembrando a paixão, a rivalidade e até mesmo o heroísmo ao salvar a vida do piloto Erik Comas, além de outros feitos da vida do piloto brasileiro.

“Durante dez anos na Fórmula 1, Ayrton Senna conquistou três títulos de pilotos, 41 vitórias e 65 pole positions. E apesar de sua vida ter sido interrompida tragicamente após o acidente fatal no Grand Prix de San Marino de 1994, o legado do brasileiro segue vivo”, diz trecho da memória ao brasileiro.

“De sua reação passional ao vencer pela primeira vez na frente do público do seu país, à famosa rivalidade com Alain Prost e seu heroísmo fora das pistas para ajudar a salvar a vida do piloto Erik Comas, o tempo de Ayrton Senna no esporte deixou incontáveis memórias, que o tornaram um dos maiores de todos os tempos”, continuou.

Confira a lista completa dos 20 melhores pilotos da história, segundo a F1:

Michael Schumacher (7 títulos)

Ayrton Senna (3 títulos)

Lewis Hamilton (7 títulos)

Max Verstappen (4 títulos)

Alain Prost (4 títulos)

Juan Manuel Fangio (5 títulos)

Jackie Stewart (3 títulos)

Sebastian Vettel (4 títulos)

Niki Lauda (3 títulos)

Alberto Ascari (2 títulos)

Fernando Alonso (2 títulos)

Graham Hill (2 títulos)

Mario Andretti (1 título)

Jim Clark (2 títulos)

Jack Brabham (3 títulos)

Gilles Villeneuve (nenhum título)

John Surtees (1 título)

Nigel Mansell (1 título)

Kimi Raikkonen (1 título)

Stirling Moss (nenhum título)

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também