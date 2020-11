Azambuja define data para pagamento do 13° dos servidores públicos

O governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja, anunciou nesta quinta-feira (12), as datas para o pagamento do 13° salário dos servidores públicos estaduais.

Azambuja explicou que foi feito uma enquete aos servidores para que eles escolhessem em qual dia receberiam o pagamento da folha. "Até para desmistificar a questão que levantam todos os anos perguntando se o Governo do Estado terá recursos para cumprir a folha", alegou o chefe do Executivo Estadual.

Conforme explicou o governador, 10.171 servidores participaram da enquete, onde 4.521 mil votaram pelo dia 1° de dezembro e outros 5.650 votos foram para outros dias alternados.

Portanto ficou definido que o pagamento do 13° salário dos servidores que soma R$ 473 milhões será depositado na terça-feira dia 1° de dezembro de 2020.

Para não pagar duas folhas no mesmo dia, ficou definido que dia 27 de novembro o Estado irá depositar a folha de novembro que custa R$ 514 milhões ao cofres públicos, e o salário de dezembro será depositado dia 4 de janeiro de 2021, somando R$ 524 milhões pagos aos servidores, ou seja, em 37 dias MS vai depositar R$ 1.511 bilhão ao funcionarismo público estadual.

