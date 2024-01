Azul é a segunda companhia aérea mais pontual do mundo, aponta pesquisa

Uma pesquisa da Cirium, empresa focada na análise de dados sobre o setor de aviação, mostrou que a Azul foi a segunda companhia aérea mais pontual do mundo em 2023, ficando atrás apenas da colombiana Avianca.

A pesquisa analisou as informações de mais de 35 milhões de rotas realizadas por ano. A Avianca foi pontual em 85,73% de seus 213 mil voos realizados ao longo do ano passado, enquanto a Azul conquistou pontualidade em 85,51% de seus 310 mil voos realizados em 2023.

A Azul, que estava em primeiro lugar no levantamento do ano passado, foi destronada da posição pela colombiana, que passou da sexta posição em 2022 para primeiro lugar no ano passado.

Em terceiro lugar ficou a Qatar Airways, com pontualidade de 85,11%, seguida da Delta Air Lines, com 84,72% dos voos realizados dentro da margem de 15 minutos do horário previsto, e a Iberia, com 84,38%.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também