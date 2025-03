Azul encerra rota no interior de Mato Grosso do Sul

A Azul Linhas Aéreas encerrou, nesta segunda-feira (10), uma série de operações em nove cidades brasileiras, incluindo Três Lagoas, município localizado na região Leste do Estado e próximo da fronteira com São Paulo.

Segundo a companhia aérea, a decisão visa adequar a empresa às condições econômicas atuais, com a crise global na cadeia de suprimentos e a alta no dólar, disponibilidade de frota e ajustes de oferta e demanda sendo alguns dos motivos citados para essas alterações.

Em outros municípios, a empresa fez mudanças menos drásticas, como alterações de voos e até da frota de aeronaves.

Confira a lista de cidades que terão as operações da Azul suspensas a partir desta segunda-feira:

- Barreirinhas (MA)

- Campos (RJ)

- Correia Pinto (SC)

- Jaguaruna (SC)

- Mossoró (RN)

- Parnaíba (PI)

- Rio Verde (GO)

- São Raimundo Nonato (PI)

- Três Lagoas (MS)

