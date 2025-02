Azul irá encerrar as atividades aéreas em Três Lagoas a partir de março

A Azul Linhas Aéreas irá encerrar as atividades de voos de Campinas para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e Ponta Grossa, no Paraná, a partir de março. A decisão faz parte de um plano de reestruturação da companhia, que também suspendeu voos em outras 11 cidades do Brasil, alegando fatores como custos operacionais elevados, alta do dólar e falta de peças e motores no mercado mundial.

As cidades afetadas contam com voos regulares feitos com turboélices ATR 72-600 quatro vezes por semana. Em consulta ao site da Azul, os voos de Campinas (Viracopos) para Três Lagoas não estão mais à venda para viagens a partir de 9 de março.

A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Viajando com o Luiz. Como a Azul é a única a operar voos nestas duas cidades do oeste brasileiro, elas ficarão sem serviço aéreo comercial a partir do próximo mês.

Assim como nas outras cidades que tiveram a operação cancelada, os motivos são a busca de eficiência da companhia, que tenta viabilizar uma fusão com a Gol.

Em nota oficial a Azul informou que os clientes impactados receberão a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Confira:

“Como empresa competitiva, reavalia constantemente as operações em suas bases, assim como as possibilidades e necessidades de mercado, como parte de um processo normal de ajuste de oferta à demanda. Desta forma, a companhia irá suspender, a partir de 10 de março, as operações na cidade de Ponta Grossa (PR) e na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, devido a uma série de fatores como o aumento de custos operacionais causados pela crise global na cadeia de suprimentos, a alta do dólar e disponibilidade de frota. Os clientes impactados receberão a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)”.

