Vídeo: Mãe desmaia ao descobrir o assassinato da filha ao vivo no Cidade Alerta

Sarah Chaves, com informações do IstoÉ

O programa “Cidade Alerta”, da Record TV, gerou revolta nas redes sociais na segunda-feira (17) ao informar após o apresentador Luiz Bacci, informar ao vivo à Andreia que sua filha havia sido assassinada pelo namorado.



A jovem Marcela, 21 anos, estava grávida e desaparecida desde o dia 8 de fevereiro após uma briga com o namorado, Carlos Pinheiro dos Santos, 26 anos. De acordo com familiares e conhecidos do casal, Marcela vivia um relacionamento abusivo e permeado por agressões.

A mãe da jovem concedeu entrevista ao vivo para Luiz Bacci sobre o desaparecimento. “Eu já chorei muito, não tenho dormido. Estou na fé que minha filha esteja viva. Estou esperando”, relatou Andreia, momentos antes do apresentador revelar ao vivo que Carlos teria confessado ter matado a filha.

No momento da revelação da morte da jovem, a tela foi dividida em três janelas: uma com o apresentador Luiz Bacci, outra com a foto da jovem, e outra com a mãe dela. Por telefone, o advogado de Carlos afirmou que o cliente havia confessado o assassinato, além de ter indicado a localização do corpo.

“Não! Não! Ele não fez isso com a minha filha!“, gritou a mãe de Marcela antes de desmaiar. A exibição não foi interrompida. A mulher foi socorrida por pessoas ao redor.



A mulher foi socorrida por pessoas ao redor, neste momento No estúdio, Luiz Bacci ficou algum tempo em silêncio e depois tentou se justificar. “Doutor, eu não sabia que… ele confessou o caso?”, perguntou. “Ele confessou… infelizmente, Bacci”, disse o advogado.

Nas redes sociais, internautas criticaram o programa e a postura do apresentador. “Uma das maiores atrocidades que eu já vi na TV”, afirmou um internauta no Twitter.

Que falta de respeito com a mãe, que lixo de jornalismo é esse?



Meu Deus, UMA MÃE passando por um trauma desses em rede nacional. 0 empatia! 0 profissionalismo! 0 respeito! #CidadeAlerta https://t.co/LjAjPAlPgV — elaine (@KnowlesElaine) February 18, 2020













Deixe seu Comentário

Leia Também