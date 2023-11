Bairro Vida Nova recebe 300 serviços gratuitos neste sábado

Neste sábado (25) acontece o Programa "Todos em Ação", realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, sendo a última edição do ano, que acontece no Bairro Vida Nova. A ação teve início às 8h e segue até às 13h.

Entre os serviços oferecidos estão: emissão de RG e outros documentos, regularização de imóveis, atedimentos médicos, atendimentos veterinários, corte de cabelo, consulta com nutricionistas e psicólogos e recreação infantil.

A prefeita Adriane Lopes ressalta a importância de parcerias em eventos nas comunidades. “No mês passado os resultados foram muito positivos, mais de 10 mil pessoas foram atendidas com os mais diversos serviços. Neste mês resolvemos repetir e levar o mesmo formato para a comunidade do Vida Nova. Quanto mais serviços gratuitos pudermos oferecer para as pessoas, melhor”, pontua.

Endereço: Escola Municipal Nerone Maiolino, localizada na Rua Maraú, s/n, Bairro Vida Nova

