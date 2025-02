Baitaca, cantor de 'Do Fundo da Grota', sofre acidente no RS

O cantor tradicionalista gaúcho Antônio César Pereira Jacques, mais conhecido como Baitaca, sofreu um acidente na noite deste domingo (2), enquanto pilotava sua caminhonete em uma estrada rural de Entre-Ijuís, na Região das Missões, no Rio Grande do Sul.

Apesar do acidente, a voz por trás do sucesso ‘Do Fundo da Grota’ sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento das equipes de resgate ainda no local. Seu veículo, no entanto, ficou bastante danificado com o acidente.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor afirmou que está “firme e forte”, e reforçou que os danos foram só de “bem materiais, foi só a caminhonete”. A assessoria de Baitaca também reforçou a informação, relatando que ele “passa bem” e “já recebeu todos os cuidados necessários”.

Não se tem informações se outros veículos estão envolvidos no acidente, nem o que causou o acidente.

