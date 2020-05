Balada não seguiu normas de segurança, mostra vídeo de leitor

Um leitor que não quis se identificar enviou ao JD1 Notícias, imagens mostrando que a Divina Choperia, estabelecimento localizado na Rua Sete de Setembro na região central de Campo Grande, promoveu no sábado (30), um show sem adotar as normas de bioseguranças exigidas no período de pandemia de coronavirus.

Nas imagens é possível ver as pessoas umas ao lado das outras sem adotar a distância de 1,5m definida pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para evitar disseminação do vírus.

Também é possível observar que tanto na plateia quantos os músicos não estão usando máscaras.

Acompanhe o resgistro da balada em vídeo:

