JD1TV: Cúpula do estado no MS Day cobrou baixa nos juros

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems),Sérgio Longen junto ao governador Eduaro Riedel, secretários de Estado e assessores apresentam hoje (1°) em São Paulo o "MS Day" projeto para apresentar as potencialidades de Mato Grosso do Sul para os empresários do Brasil.



"Nós precisamos de ações concretas do Governo Federal, cobramos isso da Ministra Simone, entendemos que precismos de taxas de juros que permitam investimentos, superado isso, a gente pode discutir a reforma tributária", declarou Longen.

