Balsanelli é o novo desembargador de MS

O Juiz Titular da 6ª Vara do Trabalho de Campo Grande, João Marcelo Balsanelli, foi promovido, nesta quinta-feira (5), a desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, pelo critério de merecimento.

Ele ocupará a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Ricardo Geraldo Monteiro Zandona. "Eu quero contribuir com o tribunal e com os jurisdicionados, sempre observando a Constituição e seus princípios", afirmou o novo desembargador do TRT24.

João Marcelo é natural de Maringá/PR. Iniciou sua carreira na magistratura no TRT da 24ª Região em 1993. Foi promovido, por antiguidade, ao cargo de Juiz Titular da Vara de Paranaíba em 1995. Em 1999, foi removido para Ponta Porã e, em 2002, para a 1ª Vara do Trabalho de Dourados, onde permaneceu por dois anos. Em 2004, foi designado para a Vara do Trabalho de Jardim. Desde 2005, exercia a titularidade da 6ª Vara do Trabalho de Campo Grande.

A data da posse do novo desembargador ainda não foi definida. O magistrado concorria à vaga de desembargador com os juízes Júlio César Bebber e Ademar de Souza Freitas. A votação para escolha dos nomes que formaram a lista tríplice foi realizada na Sessão Administrativa Extraordinária do Tribunal Pleno no dia 31 de julho deste ano.

