Baltazar Sanabria recebe título de cidadão sul-mato-grossense

O médico e tricologista Dr. Baltazar Sanabria recebe nesta terça-feira (31), em uma cerimônia que acontecerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, o título de cidadão sul-mato-grossense.

A indicação da honraria ao profissional da saúde, que já foi professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e é pioneiro no transplante capilar sem raspar, partiu do deputado estadual Lucas de Lima (PDT).

O título de cidadão sul-mato-grossense é concedido para personalidades que se destacam por suas contribuições e serviços relevantes prestados ao estado e à comunidade local, com cada um dos 24 deputados tendo direito a duas indicações de nomes que podem receber a Comenda do Mérito Legislativo.

“Sinto-me lisonjeado em receber tal homenagem. É uma honra receber esse reconhecimento, que veio apenas para cristalizar a ligação que eu já tinha com esse Estado”, disse Sanabria.

