Band e Record se posicionam após agressão durante cobertura ao vivo

Um episódio de agressão entre dois jornalistas durante uma cobertura ao vivo movimentou as redes sociais nesta terça-feira (1º).

A repórter Grace Abdou, da Record TV, foi empurrada por Lucas Martins, da Band, enquanto ambos acompanhavam o caso do desaparecimento de duas adolescentes no interior de São Paulo, na cidade de Alumínio.

A confusão começou quando Lucas entrevistava um familiar das jovens e se aproximou de outras duas parentes, que falavam com Grace ao vivo para o Cidade Alerta.

Nas imagens que viralizaram nas redes, o jornalista da Band aparece empurrando a colega para tentar obter imagens de um celular.

Diante da reação de Grace, que questionou se ele estava ao vivo e por que a empurrou, Lucas não recuou: “Dá licença, Grace, ah, tá louca? Mostra a foto pra gente”, disse.

Após o ocorrido, Grace Abdou registrou um boletim de ocorrência em São Paulo. Nas redes sociais, ela recebeu manifestações de apoio de colegas e internautas.

Pedido de desculpas e repercussão negativa

Horas após o episódio, Lucas Martins pediu espaço no Brasil Urgente, da Band, para se desculpar ao vivo. "Na disputa por espaço eu tive uma atitude inaceitável. Eu empurrei a repórter da Record, a Grace Abdou, colega de muitos anos. Não há motivo que justifique isso. Estou profundamente arrependido", declarou o jornalista.

Apesar do pedido de desculpas, a reação do público nas redes sociais foi, em sua maioria, de repúdio. Muitos exigiram uma punição mais severa.

“Queremos sua demissão. Caso contrário, este programa sofrerá boicote”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Foi uma agressão, desrespeito e despreparo. Erros assim precisam de punição.”

Emissoras se posicionam

A Record TV divulgou uma nota oficial em que condena o ato e afirma que tomará as medidas judiciais cabíveis. "O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas", informou a emissora.

A TV Bandeirantes também se manifestou e afirmou repudiar qualquer desrespeito entre profissionais de imprensa. A emissora declarou que está apurando o caso internamente e reforçou que Lucas Martins foi advertido.

"A empresa não compactua com o episódio. Ressaltamos que Lucas possui uma extensa trajetória profissional na Band, sem registros de condutas semelhantes. Ele foi advertido e já se retratou publicamente em relação ao ocorrido", diz a nota.

