Banda de pop/rock, V12 fará live nesta quinta-feira

A live da banda campo-grandense V12, será a partir das 19h desta quinta-feira (9), gravada na Estância Montana.

Os telespectadores e fãs de pop/rock podem assistir o show ao vivo através do canal do grupo no Youtube . e simultaneamente no site do JD1 Notícias.

Vale lembrar que o repertório desta noite conta com músicas escolhidas à dedo pelo público. O repertório foi feito em cima da enquete que fizemos ao nosso público sobre quais as músicas que não poderiam faltar na nossa live, que será surpresa”, declarou o vocalista John ao JD1 Notícias.

As músicas da live da banda V12 na quinta-feira é focada nos anos 80/90 e contará com a abertura do DJ Marcelo.

Deixe seu Comentário

Leia Também