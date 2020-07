Banda V12 realiza live nesta quinta, com músicas escolhidas pelo público

A banda V12 realizará nesta quinta-feira (9), a partir das 19h, mais uma live musical que será gravada da Estância Montana em Campo Grande e será transmitida no canal do grupo no Youtube .

A banda de Pop/rock campo-grandense terá um repertório surpresa. “O repertório foi feito em cima da enquete que fizemos ao nosso público sobre quais as músicas que não poderiam faltar na nossa live, que será surpresa”, declarou o vocalista John ao JD1 Notícias.

As músicas da live da banda V12 na quinta-feira é focada nos anos 80/90 e contará com a abertura do DJ Marcelo.

O local da gravação também deve entreter o telespectador, pois segundo John, se trata de um lugar 'belíssimo e distante da área urbana' com um agradável ar natural onde são realizadas 'grandiosas festas'.

