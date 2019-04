Bandeira tarifária será verde em abril

Da redação com assessoria

A bandeira tarifária de energia elétrica em abril de 2019 será verde, sem custo para os consumidores. Abril é um mês de transição entre as estações úmida e seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.

Com as bandeiras, a conta de luz ficou mais transparente e o consumidor tem a melhor informação, para usar a energia elétrica de forma mais eficiente, sem desperdícios.

Mesmo com o anúncio da bandeira verde é necessário manter as ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício.

Dicas de Economia de Energia

Chuveiro elétrico

Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos; Selecionar a temperatura morna no verão; Verificar as potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo.

Ar condicionado

Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado; Manter os filtros limpos; Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar condicionado; Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto.

Geladeira

Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário;

Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções ;

Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira;

Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos;

Não forrar as prateleiras.

Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente

Iluminação

Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras.

Ferro de passar

Juntar roupas para passar de uma só vez;

Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura;

Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa.

Aparelhos em stand-by

Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências.

