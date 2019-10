Bandeirantes começa a se transformar em corredor de ônibus

Com várias frentes de serviço em andamento de forma simultânea, as obras na Avenida Bandeirantes entram numa fase em que será acelerado o recapeamento, para que a rua seja transformada em um corredor de ônibus, melhorando a qualidade do transporte coletivo de Campo Grande. Até agora, já foi aplicado asfalto polimerizado numa extensão de 1,250 km da faixa da pista reservada ao corredor de ônibus, entre a Avenida Afonso Pena até a altura da Rua Santa Adélia.

O recapeamento já chegou ao cruzamento com a Avenida Salgado Filho, cobrindo uma extensão de 1 km desde a bifurcação da Bandeirantes com a Afonso Pena. Com esta estratégia de aplicar a capa asfáltica por faixa, a obra pode ser executada sem que haja necessidade de interditar o trânsito da avenida por onde circulam diariamente 45 mil veículos.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, o trabalho mais demorado (drenagem, remendo profundo em que a base do pavimento foi refeito) está praticamente concluído. O ritmo do recapeamento depende basicamente das condições climáticas.

Até agora, foram implantados 3,2 km de drenagem; construções 64 poços de visita e 59 bocas de lobo, foram aplicados 7.69,85 metros quadrados de pavimento no fechamento de valas; realizados 1.195 metros quadrados de remendo profundo; 2.332 metros de calçados e 3.811 metros quadrados de calçadas. Foram aplicados 3.443 metros quadrados de massa asfáltica no corredor de ônibus e 10.238 nas demais pistas.

Corredor de ônibus

A Avenida Bandeirantes, desde a rotatória com a Avenida Manoel da Costa Lima, até o final na Avenida Afonso Pena, tem 3,8 quilômetros. Ela Integra, junto com as ruas Guia Lopes/Brilhante/ Marechal Deodoro e Gunter Hans, o corredor sudoeste do transporte coletivo, ligação do centro da cidade com os terminais de integração Bandeirantes e Aero Rancho, onde passam diariamente mais de 60 mil usuários, seja em ônibus ou carro particular.

O corredor terá sete estações de pré-embarque e destaque especial para a pista exclusiva para ônibus, onde está sendo aplicada uma camada de quatro centímetros de CBUQ. Na pista do corredor, o material usado é o asfalto polimerizado, enquanto a área das sete estações de pré-embarque programadas terá o chamado piso rígido.

