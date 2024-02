Barata tem cheiro? Biólogo explica por que algumas pessoas não sentem o "fedor"

Barata tem cheiro? Para alguns, o cheiro de uma barata pode ser sentido no momento em que ela entre em um cômodo, para outros, esse cheiro nem sequer existe. E coentro com gosto de sabão? Por mais que pareçam duas coisas totalmente diferentes, elas estão extremamente relacionadas.

As baratas, uma das mais conhecidas pragas urbanas da atualidade, tem esse cheiro característico como resultado do químico trimetilamina, presente também em peixe em decomposição.

Mas mesmo sendo um cheiro tão desagradável, por que algumas pessoas não sentem ele? O biólogo Wellton Araujo Pinto explicou, ao JD1, que o motivo disso está nos genes, não somente nos da barata, mas como nos seus também.

Segundo ele, algumas pessoas não têm os genes que são responsáveis por receptarem esse cheiro, o que leva a algumas pessoas notarem a presença de uma barata antes mesmo de verem o inseto.

“O cheiro de barata é um ótimo exemplo dessa diferença genética entre umas pessoas e outras. Comidas podres liberam um composto chamado trimetilamina, mas nem todas as pessoas tem os receptores no nariz para sentir esse composto”, explicou o biólogo.

É essa mesma questão genética que é responsável por uma discussão ao redor de um ingrediente culinário para lá de polêmico: o coentro. Para alguns, um tempero essencial na cozinha, para outros, tem gosto de produto químico.

O motivo dessa diferença na percepção do sabor está na genética, que é responsável por ‘mapear’ certas áreas da sua língua para reconhecerem com maior facilidade certos gostos. “O paladar também tem esse "range [variedade] genético", onde algumas pessoas sentem gostos diferentes de outras. Algumas pessoas têm total repulsa por coentro pois o paladar delas associa com sabão”, explicou Wellton. “No caso do coentro, algumas pessoas literalmente não conseguem comer por que não possuem os receptores para sentir o gosto”, completou.

Apesar da genética explicar, outro fator que tem um papel muito importante é a sua psique, já que, de acordo com o biólogo, podem ter sim um papel importante nessa percepção de cheiros ou gostos. “A pessoa acha que está sentindo [o cheiro ou gosto], mas não está. Assim como algumas pessoas acham que ouviram um barulho, mas não ouviram. Só que aí é mais devido a condições pessoais de ansiedade, medo, ou mesmo algum outro distúrbio”, finalizou.

