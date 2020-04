Barreiras sanitárias abordaram mais de 10 mil pessoas neste feriado

A Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS), divulgou neste sábado (11), a entrada de 10.579 pessoas no Estado na Sexta-feira Santa (10), através das 17 barreiras sanitárias colocadas nas rodovias.

Os dados mostram que em comparação com a véspera do feriado, o fluxo nas barreiras apresentou redução de 22% nesta sexta-feira. Número menor que as 13.617 pessoas entraram no Estado na quinta-feira.

Porém, o índice ainda foi maior em relação ao último final de semana que registrou média de 7 mil pessoas abordadas.

De todas as barreiras, os postos ficais que fazem divisas com o Estado de São Paulo são os que mais registram a entradas de pessoas em Mato Grosso do Sul.

O Posto de Bataguassu registra 17.887 pessoas abordadas em 8.644 meios de transportes. Já o Posto Fiscal de Três Lagoas, apresenta 13.421 pessoas abordadas em 5.946 meios de transportes.

O Aeroporto Internacional de Campo Grande registra 1.560 pessoas abordadas em 32 aeronaves que pousaram na Capital.

Do total geral, a Comissão de Controle Sanitário registra até o momento 80.938 pessoas abordadas em 38.415 meios de transportes. Os veículos de passeio ainda são a maioria 26.187.

Até o momento, as unidades registram 43 casos suspeitos de Covid-19, 17 foram descartados, 15 pessoas receberam orientação para cumprirem isolamento domiciliar por 14 dias.

Nas últimas 24h, apenas uma pessoa com suspeitas de coronavírus foi abordada na barreira sanitária.

