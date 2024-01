Base Aérea de Campo Grande fecha contrato de R$ 288 mil para serviços de impressão

Na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira (08), foi divulgado o extrato de contrato firmado entre o Ministério da Defesa, o Comando da Aeronáutica e a empresa H2L Equipamentos e Sistemas Ltda.

O contrato, no valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), tem como objetivo atender às necessidades de impressão da Base Aérea de Campo Grande.

A H2L Equipamentos e Sistemas Ltda será responsável pela prestação de serviços de reprografia, englobando impressão, digitalização e reprodução de cópias. Além disso, a empresa fornecerá equipamentos e insumos necessários para a execução desses serviços, incluindo suporte técnico, manutenção e a disponibilização de um sistema de gerenciamento para controle de impressões, cópias e digitalizações (outsourcing).

O contrato terá vigência no período de 15 de janeiro de 2024 a 15 de janeiro de 2025.

