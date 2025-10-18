Bazar São Julião é encerrado antes do previsto após vendas serem esgotadas

O Bazar São Julião, que estava previsto para ocorrer até o dia de hoje (18), foi encerrado antecipadamente nesta sexta-feira (17). Todos os itens disponíveis foram adquiridos, não restando produtos para comercialização.
Por meio de nota, o hospital agradeceu a adesão da população em realizar as compras. Além disso, dedicou um agradecimento especial a todos os envolvidos, voluntários, colaboradores, apoiadores.
“O bazar é mais do que uma iniciativa comercial: é uma expressão de cuidado e compromisso com a assistência ao paciente e com o tratamento humanizado que oferecemos diariamente em nossa instituição”, detalhou.Reportar Erro
