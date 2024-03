BBB 14 - Giovanna ganha lideranÃ§a pela segunda semana consecutiva

Na noite desta quinta-feira (21), Giovanna venceu a 14ª Prova do Líder do BBB24 e ainda garantiu um prêmio de R$ 15 mil e a entrada no Top 10 do BBB 24.

Beatriz foi vetada por Giovanna da Prova do Líder, com a justificativa de que já havia colocado a vendedora no Paredão e queria evitar uma possível indicação à berlinda.

Na primeira fase, realizada em duplas, uma pessoa precisava encontrar quatro cards em uma piscina de bolinhas e sair correndo para entregar para seu parceiro, que estava do outro lado de uma tela. Este parceiro colocava os cards no local indicado e apertava um botão, que liberava mais quatro cards. Ele, então, precisava levá-los de volta para a pessoa que estava do outro lado.

Davi e Matteus, Leidy Elin e Giovanna, Fernanda e Pitel foram as duplas que avançaram, respectivamente, para a bateria final, após três rodadas. Eles realizaram, então, mais uma disputa no mesmo circuito e avançaram para a final Giovanna e Leidy Elin.

A decisão da liderança foi uma disputa de sorte. As sisters precisaram escolher um totem com um número premiado e Giovanna levou a melhor em sua primeira tentativa e conquistou sua segunda liderança seguida.

