BBB 24: Alane, Davi e Michel disputam paredÃ£o para ficar na casa

O décimo primeiro paredão do BBB 24 está formado após noite de votação e contragolpe neste domingo (3), durante o programa ao vivo.

Buda, o Líder, tinha como opção: Alane, Isabelle, Michel e Davi para indicar. Como Davi já estava emparedado pelo Big Fone, entre as opções, ele escolheu Michel.

Alane foi a mais votada da casa com 6 indicações, enquanto Davi ganhou direito a um contragolpe já que atendeu o Big Fone foi direto ao Paredão. Ele colocou Yasmin Brunet na berlinda.

Yasmin escapou do Paredão após vencer 3 etapas da prova Bate e Volta. Com isso, Alane e Davi se juntaram ao Michel — que não fez a prova por ter sido indicado pelo Líder. O voto para quem você quer eliminar é feito pelo site do Gshow.

