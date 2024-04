BBB 24 - Após eliminação, Buda fala sobre separação e aproximação com Pitel

Lucas Henrique, conhecido como Buda, foi o eliminado do Big Brother Brasil na noite de ontem (9), com 64,69% dos votos, em berlinda contra Alane e Isabelle.

A bailarina foi a segunda mais votada com 32,08% dos votos e Isabelle recebeu apenas 3,23%.



Logo após sair da casa, o brother participou do bate-papo com o elimindado e falou sobre aproximação com Giovana Pitel dentro do programa. "A gente se aproximou em relação ao jogo e coisas que a gente teve em comum, a gente acabou se aproximando muito na metade do jogo pra frente", afirmou.



Já em relação a separação com Camila Moura que pediu o divórcio enquanto ele estava confinado, em razão das atitudes do ex-marido, Lucas disse que quer conversar. "Respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu, eu quero ter oportuidade de conversar, de trocar ideia". Veja:

Buda assistiu o VT com a linha cronológica dele com a Pitel pra explicar a decisão da Camila.



Lucas foi informado nos bastidores que estava solteiro.pic.twitter.com/xsVzh9xxDP — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 10, 2024

VIDA REAL PARA LUCAS BUDA



Acho que a produção do #BBB24 acertou ao ter essa conversa franca com Lucas Buda antes do #batepapoBBB , especialmente sobre o término de seu casamento. Agora é vida real, e aqui é papo sério. Toda sorte do mundo aqui fora, calabrezo! pic.twitter.com/uHEKLVrH1M — Tihh Gonçalves (@tihhgoncalves) April 10, 2024

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também