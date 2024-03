BBB 24 - ApÃ³s eliminaÃ§Ã£o com 80% dos votos, Yasmin afirma, "nÃ£o servi jogo"

A modelo e atriz Yasmin Brunet foi a 12ª eliminada do BBB 24 na noite de ontem (12), e deixa o reality com 80,76% da média dos votos para sair.

Também emparedado, o segundo mais votado foi Lucas Henrique, com 16,84% da média. A participante com menos votos para sair foi Isabelle, com 2,40%.

Ao sair do programa, Yasmin participou do Bate Papo BBB onde assistiu vídeos de telespectadores falando o que achavam da trajetória da modelo durante o confinamento. "Eu concordo que não servi jogo, eu não sabia o que eu tava fazendo la dentro. Eu tentei, eu dei o meu melhor, mas é muito difícil, de fora, quando eu assistia Big Brother Brasil era uma coisa, estando lá dentro era outra coisa, outro mundo completamente diferente", comentou a sister.

