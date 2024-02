BBB 24 - Brothers ficam 'incrédulos' com eliminação de Deniziane; assista

Integrante do grupo Fada, a fisioterapeuta Deniziane foi a eliminada do Paredão do BBB 24, na noite de terça-feira (20). Ela disputava permanência com Fernanda e Matteus.

No Paredão com recorde de votação, Any deixou o programa com 52,02% dos votos, Fernanda foi a segunda mais votada com 47,16%, enquanto Matteus foi coadjuvante com 0,82%. Ao todo foram 97.266.884 milhões de votos.

Logo no início do programa, Tadeu Schmidt havia anunciado que a votação já passava dos 60 milhões. "Como aqui não trabalhamos com fraudes, ninguém joga sujo, eu já vou logo avisando porque eu sou boca de sacola mesmo! O programa de hoje já começa com recorde de votação da temporada, recorde do novo sistema de votação com voto da torcida e voto único. Neste momento, o Paredão formado por Ane, Nanda e Matteus já somou mais de 64 milhões de votos.", contou Tadeu.

Após a saída de Deniziane, muitos brothers ficaram atônitos e cogitam que o paredão seja falso, pois esperavam a saída de Fernanda, participante que rivaliza diretamente com o grupo da eliminada. Confira:

