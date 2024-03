BBB 24 - Com votaÃ§Ã£o de Fadas vs Gnomos, paredÃ£o Ã© formado por Alane, Bia e Raquele

Em mais uma noite intensa de votações no Big Brother Brasil 24, as sisters, Alane Dias, Beatriz e Raquele acabaram emparedadas neste domingo (17) e uma delas deixa a casa mais vigiada do Brasil amanhã (19).

A formaçãocomeçou com Matteus, o Anjo da Semana imunizando sua amiga e aliada, Beatriz, mas a imunidade da Bia do Brás não durou nem um minuto. Raquele que arrematou o Poder Coringa, teve a opção de vetar a imunidade dada à Beatriz e assim o fez.

Logo após perder a imunidade, a Líder Giovanna foi chamada para fazer sua indicação direta para a Berlinda e indicou Beatriz, sem direito a Bate e Volta.

Após a indicação da Líder, a casa teve que escolher entre os cinco brothers que estavam na Mira do Líder para ir ao paredão, e entre Bin Laden, Alane, Beatriz (Já emparedada), Davi e Matteus (com imunidade do Anjo), a casa escolheu o baiano.

As votações no confessionário foram marcadas por dois momentos, primeiro na votação da casa, no qual Alane acabou sendo a mais votada e acabou no paredão. No segundo momento, os brothers da Mira do Líder, Bin Laden, Alane, Beatriz, Davi e Matteus tiveram que escolher em consenso alguém da casa para ir a Berlinda. Por ter tido a imunidade retirada por Raquele, Beatriz indicou o nome da Sister e foi apoiada pelos colegas.

Com paredão formado com Alane, Beatriz, Davi e Raquele, três deles, com exceção da vendedora do Brás, participaram da prova Bate e Volta no qual Davi se salvou.

A votação para eliminar acontece no site do Gshow.com e os votos podem ser feitos pelo CPF (voto único) ou Voto da Torcida onde o telespectador pode votar quantas vezes quiser.

