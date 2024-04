BBB 24 - Davi vence prova do Líder pela 1ª vez

Após a Eliminação de Giovanna no Big Brother |Brasil deste domingo (7), devido a semana turbo, uma nova prova foi realizada para decidir o Líder da semana.

Na primeira etapa da prova, quem desse mais tacadas na bolinha de minigofe era eliminado, com isso Lucas Buda foi direto para o Paredão. Com 15 tacadas, Alane teve o pior desempenho entre os brothers, não conclui a fase e é emparedada.

Na segunda etapa, Isabelle, Matteus e Davi têm o melhor desempenho e avançam para a etapa final. Por fim, na etapa final, o baiano leva a melhor e conquista a liderança. Ele leva também uma vaga no Top 5 do BBB 24 e um prêmio de R$ 100 mil.

Depois da prova, a casa iniciou a votação e Isabelle foi a mais votada. A escolha do público para eliminar é feita através do site do Gshow.com.

