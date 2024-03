Apesar de algumas divergências, o público que assiste o Big Brohter Brasil já tem seus favoritos, no entanto, a visãod e jogo dentro da casa pode não ser tão clara. Em conversa com Bin Laden e Pital, a sister Fernanda perguntou quem os colegas achavam mais fortes no jogo.

Enquanto o cantor citou Isabelle como a mais forte, Pital palpitou que Beatriz pode ser a mais querida. Já Fernanda elencou os cinco que mais estão na boca do povo. Matheus, Davi, Isabelle, Alane e Beatriz. Veja a ordem que a sister escolheu:

a fernanda GABARITOU os favoritos na ordem exata que visão de jogo impecável pic.twitter.com/mJ2EhVcJTE — renan (@orenancomenta) March 21, 2024

